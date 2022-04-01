Події

17:54 01.04.2022

Після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан - Шмигаль

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Після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що після скасування воєнного стану в країні продовжить діяти надзвичайний стан.

"Щойно ситуація даватиме змогу, то президент і військове керівництво ухвалюватимуть рішення, згідно із законом, про завершення воєнного стану. Очевидно, що після воєнного стану продовжить діяти надзвичайний стан у нашій країні, оскільки це передбачає вихід із тієї ситуації, яка сьогодні є в країні й для відновлення країни", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень.

Прем'єр зазначив, що надзвичайний стан діятиме певний період під час ліквідації наслідків війни.

За його словами, влада окремо ухвалюватиме рішення про поетапний вихід країни з таких станів.

Теги: #прогноз #надзвичайний_стан #воєнний_стан
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