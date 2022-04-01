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16:46 01.04.2022

Рада підтримала закон про звільнення членів наглядової ради за неприбуття на роботу

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Рада підтримала закон про звільнення членів наглядової ради за неприбуття на роботу

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки, який пропонує звільняти членів наглядової ради державних банків і компаній за неприбуття на роботу.

Відповідний законопроєкт №7176 на засіданні у п'ятницю підтримали 286 парламентаріїв за необхідних 226 голосів, повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

Водночас нардеп уточнив, що він не голосував за цей законопроєкт, тому що вважає таку ідею популістською.

Цей законопроєкт зареєстрували 19 березня депутати фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха, Ганна Лічман, Ігор Марчук, Богдан Кицак, а також депутати фракції "ОПЗЖ" – Микола Скорик і Муса Магомедов, партії "Довіра" – Борис Приходько та фракції "Батьківщина" - Сергій Тарута.

Теги: #звільнення #наглядова_рада
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