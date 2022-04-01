У Міноборони України не підтверджують і не спростовують інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі у Бєлгороді

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник не підтверджує і не спростовує інформацію про причетність України до пожежі на нафтобазі у Бєлгороді (РФ).

"Я хочу наголосити, що станом на сьогодні Українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи та всі події, що відбуваються на території РФ. Ми не вперше бачимо такі обвинувачення. Тому я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати", - сказав Мотузяник на брифінгу в українському медіа-центрі в Києві у п'ятницю.