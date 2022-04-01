Події

15:20 01.04.2022

Німеччина схвалила постачання Україні бронетранспортерів часів НДР - ЗМІ

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Міністерство оборони Німеччини схвалило постачання Україні бойових броньованих машин зі складів НДР, які наразі розміщуються у Чехії, повідомляє німецьке видання Welt am Sonntag у п'ятницю з посиланням на власні джерела.

"Це 58 бронетранспортерів… PbV-501 (відомий як БМП-1 за часів НДР), оснащених гарматою та кулеметами, які були штатним озброєнням армії Варшавського договору. Бронетранспортери перейшли у володіння збройних сил Німеччини після возз'єднання і спочатку були передані шведській армії наприкінці 1990-х років. Пізніше вона продала їх чеській компанії, яка зараз намагається продати їх українській армії. Проте для цього потрібний був дозвіл Німеччини. Це вже відбулося, як підтвердив Welt am Sonntag представник міністерства оборони", - йдеться в повідомленні.

При цьому видання зазначає, що раніше це схвалення відхилив Федеральний уряд Німеччини, коли чеська компанія вже хотіла продати такі самі бронетранспортери українській армії у 2019 році. "Тоді уряд Ангели Меркель ухвалив рішення не постачати Україні ніякої зброї, щоб не ставити під загрозу діалог із Росією. Це більше не застосовується після "поворотного моменту", проголошеного Олафом Шольцем. Проте федеральний уряд досі продовжує відмовлятися від постачання артилерії та танків", - ідеться у статті.

За даними видання, БТРи не будуть поставлені в Україну негайно, оскільки мають бути попередньо відремонтовані. Це триватиме кілька тижнів.

Теги: #бтр #німеччина #ндр
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