Події

13:45 01.04.2022

МВС закликає мешканців Київщини не поспішати з поверненням додому після визволення територій від окупантів

1 хв читати
МВС закликає мешканців Київщини не поспішати з поверненням додому після визволення територій від окупантів

Жителям населених пунктів Київської області, звільнених від окупації російських військ, не варто поспішати з поверненням додому через велику кількість боєприпасів, які залишили після себе російські війська.

На брифінгу у п'ятницю в Ірпені перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін звернувся до мешканців Київської області: "Ми пропонуємо не поспішати з поверненням додому. На жаль, російські війська залишили багато неприємних сюрпризів - міни, ракети та інші небезпечні елементи".

У цьому контексті Єнін закликав почекати, доки фахівці знешкодять територію від вибухонебезпечних предметів.

"Вони мають зробити свою роботу і лише тоді люди зможуть повернутися до своїх будинків", - сказав перший заступник глави МВС.

Говорячи про кількість постраждалих від російської агресії, Єнін зазначив, що у Київській області "рахунок йде на тисячі".

 

Теги: #мвс #війна #київська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:44 01.04.2022
Окупанти продовжують блокувати Чернігів та Харків і намагаються взяти Попасну, Рубіжне та Маріуполь

Окупанти продовжують блокувати Чернігів та Харків і намагаються взяти Попасну, Рубіжне та Маріуполь

13:11 01.04.2022
Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28 – Кім

Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28 – Кім

12:49 01.04.2022
Голова Гостомельської адміністрації закликав жителів не намагатися повернутись: селище в зоні ворожих обстрілів

Голова Гостомельської адміністрації закликав жителів не намагатися повернутись: селище в зоні ворожих обстрілів

12:33 01.04.2022
Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

12:17 01.04.2022
Окупанти знущалися з мешканців Тростянця Сумської області, розпочато розслідування

Окупанти знущалися з мешканців Тростянця Сумської області, розпочато розслідування

12:14 01.04.2022
РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

12:01 01.04.2022
До Бучі поки що повертатися небезпечно, вона ще окупована

До Бучі поки що повертатися небезпечно, вона ще окупована

11:51 01.04.2022
Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

11:35 01.04.2022
Окупанти продовжують обстріл у Пологівському районі Запорізької області, але втрачають техніку та особовий склад

Окупанти продовжують обстріл у Пологівському районі Запорізької області, але втрачають техніку та особовий склад

11:23 01.04.2022
У Мелітополі окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів місцевих шкіл

У Мелітополі окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів місцевих шкіл

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти продовжують блокувати Чернігів та Харків і намагаються взяти Попасну, Рубіжне та Маріуполь

Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28 – Кім

Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

ОСТАННЄ

В Україні у вихідні очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

Гуманітарний конвой ООН успішно досягнув Сум

На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї добровольцями місцевих громад

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів виступає за збереження частини фортифікаційних споруд російських військ у Чорнобильській зоні

У Києві створено IT-батальйон – заступник голови КМДА

Ворог потихеньку виходить із Чернігівської області, але розслаблятися нам ще рано - голова ОВА

У Пентагоні розраховують на завершення постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня - ЗМІ

Маріуполь, як і раніше, закритий на в'їзд і небезпечний для виїзду - радник мера

СБУ викрила ботоферму в Харкові, яка розсилала СМС українським військовим та правоохоронцям

Окупанти повністю залишили Броварський район Київської області – мер райцентру

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА