МВС закликає мешканців Київщини не поспішати з поверненням додому після визволення територій від окупантів

Жителям населених пунктів Київської області, звільнених від окупації російських військ, не варто поспішати з поверненням додому через велику кількість боєприпасів, які залишили після себе російські війська.

На брифінгу у п'ятницю в Ірпені перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін звернувся до мешканців Київської області: "Ми пропонуємо не поспішати з поверненням додому. На жаль, російські війська залишили багато неприємних сюрпризів - міни, ракети та інші небезпечні елементи".

У цьому контексті Єнін закликав почекати, доки фахівці знешкодять територію від вибухонебезпечних предметів.

"Вони мають зробити свою роботу і лише тоді люди зможуть повернутися до своїх будинків", - сказав перший заступник глави МВС.

Говорячи про кількість постраждалих від російської агресії, Єнін зазначив, що у Київській області "рахунок йде на тисячі".