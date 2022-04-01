Окупанти продовжують блокувати Чернігів та Харків і намагаються взяти Попасну, Рубіжне та Маріуполь

Підрозділи Збройних сил України відновили контроль над 29 населеними пунктами у Київській та Чернігівській областях, натомість окупанти, які частково відвели свої підрозділи, продовжують блокувати Чернігів, повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у зведенні на 12:00 п'ятниці.

"На поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності… Підрозділи Збройних сил України відновили контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна”, - йдеться в повідомленні.

"На сіверському напрямку противник продовжує блокування міста Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України. Після відходу противника підрозділи Збройних сил України взяли під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - повідомляється у зведенні.

Окупанти також продовжують блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста. На захоплених рубежах ворог переходить до оборони, здійснює перегрупування військ на слобожанському напрямку для відновлення наступальних дій. Також противник продовжує контролювати м. Ізюм Харківської області та утримувати понтонні переправи через р. Сіверський Донець. "Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має", - інформує Генштаб.

На донецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках, продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна та Рубіжне Луганської області, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь Донецької області.

На південнобузькому напрямку окупанти продовжують відкривати вогонь по позиціях українських військ та намагалися наступати у напрямку населеного пункту Олександрівка, повідомили в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285392763773809