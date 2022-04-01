Події

13:44 01.04.2022

Окупанти продовжують блокувати Чернігів та Харків і намагаються взяти Попасну, Рубіжне та Маріуполь

2 хв читати
Окупанти продовжують блокувати Чернігів та Харків і намагаються взяти Попасну, Рубіжне та Маріуполь

Підрозділи Збройних сил України відновили контроль над 29 населеними пунктами у Київській та Чернігівській областях, натомість окупанти, які частково відвели свої підрозділи, продовжують блокувати Чернігів, повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у зведенні на 12:00 п'ятниці.

"На поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності… Підрозділи Збройних сил України відновили контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна”, - йдеться в повідомленні.

"На сіверському напрямку противник продовжує блокування міста Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ Центрального військового округу до районів, що перебувають на малій відстані від державного кордону України. Після відходу противника підрозділи Збройних сил України взяли під контроль населені пункти Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка", - повідомляється у зведенні.

Окупанти також продовжують блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста. На захоплених рубежах ворог переходить до оборони, здійснює перегрупування військ на слобожанському напрямку для відновлення наступальних дій. Також противник продовжує контролювати м. Ізюм Харківської області та утримувати понтонні переправи через р. Сіверський Донець. "Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, зупинений, успіху не має", - інформує Генштаб.

На донецькому напрямку ворог продовжує вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках, продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна та Рубіжне Луганської області, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь Донецької області.

На південнобузькому напрямку окупанти продовжують відкривати вогонь по позиціях українських військ та намагалися наступати у напрямку населеного пункту Олександрівка, повідомили в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/285392763773809

Теги: #війна #зсу #генштаб_зсу
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 01.04.2022
Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28 – Кім

Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28 – Кім

12:49 01.04.2022
Голова Гостомельської адміністрації закликав жителів не намагатися повернутись: селище в зоні ворожих обстрілів

Голова Гостомельської адміністрації закликав жителів не намагатися повернутись: селище в зоні ворожих обстрілів

12:33 01.04.2022
Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

12:17 01.04.2022
Окупанти знущалися з мешканців Тростянця Сумської області, розпочато розслідування

Окупанти знущалися з мешканців Тростянця Сумської області, розпочато розслідування

12:14 01.04.2022
РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

12:01 01.04.2022
До Бучі поки що повертатися небезпечно, вона ще окупована

До Бучі поки що повертатися небезпечно, вона ще окупована

11:51 01.04.2022
Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

11:35 01.04.2022
Окупанти продовжують обстріл у Пологівському районі Запорізької області, але втрачають техніку та особовий склад

Окупанти продовжують обстріл у Пологівському районі Запорізької області, але втрачають техніку та особовий склад

11:23 01.04.2022
У Мелітополі окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів місцевих шкіл

У Мелітополі окупанти відвезли у невідомому напрямку трьох директорів місцевих шкіл

11:18 01.04.2022
У Києві створено IT-батальйон – заступник голови КМДА

У Києві створено IT-батальйон – заступник голови КМДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Загиблих унаслідок обстрілу будівлі обладміністрації у Миколаєві вже 28 – Кім

Маріупольська міськрада закликала світову спільноту визнати дії РФ геноцидом

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,7 тис. особового складу, 625 танків та 143 літаки – Генштаб ЗСУ

Окупанти 170 разів обстріляли Харків із "Градів" за добу, розпочалася евакуація жителів Ізюмського району

Окупанти повністю залишили Броварський район Київської області – мер райцентру

ОСТАННЄ

В Україні у вихідні очікується похолодання, повсюдно пройдуть дощі або мокрий сніг

Гуманітарний конвой ООН успішно досягнув Сум

На Рівненщині заборонили безпідставне носіння зброї добровольцями місцевих громад

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів виступає за збереження частини фортифікаційних споруд російських військ у Чорнобильській зоні

Ворог потихеньку виходить із Чернігівської області, але розслаблятися нам ще рано - голова ОВА

У Пентагоні розраховують на завершення постачання зброї Україні на $800 млн до середини квітня - ЗМІ

Маріуполь, як і раніше, закритий на в'їзд і небезпечний для виїзду - радник мера

СБУ викрила ботоферму в Харкові, яка розсилала СМС українським військовим та правоохоронцям

Окупанти повністю залишили Броварський район Київської області – мер райцентру

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 153 дитини, 245 дітей поранено

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА