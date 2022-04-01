Події

11:34 01.04.2022

Голова Асоціації чорнобильських туроператорів виступає за збереження частини фортифікаційних споруд російських військ у Чорнобильській зоні

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Голова Асоціації чорнобильських туроператорів виступає за збереження частини фортифікаційних споруд російських військ у Чорнобильській зоні

Частину створених російськими військами у Чорнобильській зоні фортифікаційних споруд має бути збережено для подальшого експонування відвідувачам, вважає голова Асоціації чорнобильських туроператорів, член громадської ради при Державному агентстві з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко.

"Після того, як відійдуть усі ці воєнізовані угруповання не лише з самої АЕС, а й із Чорнобильської зони, треба буде частково робити такий самий процес ліквідації, який був у 1986 році", - сказав Ємельяненко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень.

За його словами, необхідно буде мити спецрозчинами дороги, змивати бруд, частково закопувати фортифікаційні споруди, які російські війська зробили у "рудому лісі".

"Але я буду наполягати на тому, щоб частину цих фортифікаційних споруд залишили просто для історії, щоб усім відвідувачам Чорнобильської зони, після закінчення війни, показувати дурість Росії і що вони робили на цій території", - додав він.

Теги: #туроператор #чаес #чорнобиль #агресія_рф
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