Події

07:07 01.04.2022

Двоє людей загинуло, двоє постраждали за добу в Луганській області

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Двоє людей загинуло, двоє постраждали за добу в Луганській області

У результаті російських обстрілів минулої доби четверга, 31 березня, у Луганській області загинуло 2 особи, ще 2 постраждало. Також зруйновано 18 будинків, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Через потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Іванівки пошкоджено 20 об'єктів. Серед них 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, господарські будівлі, об'єкти інфраструктури. Від вогню росіян загинули 2 людини у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська. Врятовано з полум'я чотири особи", – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

За його словами, без централізованого водопостачання залишаються повністю Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк, частково Гірська громада та Лисичанськ.

Без газопостачання знаходяться 32 населені пункти (близько 73 500 абонентів), з них 28 повністю та 5 частково.

Знеструмлено 767 трансформаторних підстанцій – 12 населених пунктів частково та 22 повністю. Світло відсутнє у 124 914 споживачів області.

Гайдай зазначив, що 31 березня відбито спроби обходу противником позицій українських військ у районах населених пунктів Попасна та Новотошківське.

 

 

 

Теги: #війна #ситуація #луганська
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