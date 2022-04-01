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06:55 01.04.2022

ЗСУ звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області

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ЗСУ звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області

Збройні Сили України звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області, повідомляє угруповання військ "Південь".

"Зусиллями наших захисників 60-ї окремої піхотної бригади, що перебуває в угрупованні військ "Південь", були звільнені такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Княжівка, Краснівка, Вільне, Кам'янка, Пригір'я, Кочубеївка, Орлове", – наголошується в повідомленні.

Завдяки військовим місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти та продукти харчування).

Крім того, в угрупованні військ "Південь" проінформували, що, проводячи операції зі звільнення зазначених населених пунктів, підрозділ 60-ї окремої піхотної бригади оновився "трофейною" технікою: на їхньому рахунку перебувають танки Т-64 (з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2м на базі МТЛБ.

 

Теги: #звільнення #зсу #херсонська_область
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