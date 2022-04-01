Пашинян спростував інформацію про нібито перекидання бойовиків в Україну через територію Вірменії та надання Росії літаків

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян спростував інформацію про нібито переміщення іноземних бойовиків в Україну через свою територію.

"Очевидно, що Вірменія, яка два роки тому постраждала від участі найманців-терористів у Нагірно-Карабаській війні, ніколи не зможе сприяти перекиданню іноземних бойовиків-терористів в Україну через територію Вірменії", – написав він у своєму Твіттері.

Водночас Пашинян також назвав фейковою інформацію про те, що Вірменія нібито надала Росії чотири літаки Су-30СМ для використання в Україні.

"Наші СУ жодного разу не залишали межі нашої країни з дня їх ввезення до Вірменії", – наголосив він.