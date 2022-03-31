На Харківщині знищено 4 ворожі літаки, бої за Ізюм тривають

Удень 31 березня в Харкові було неспокійно, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні в Харкові було неспокійно. Вдень росіяни влучили ракетою неподалік центру Харкова, фіксуємо інтенсивний артилерійський обстріл районів міста. Дані про потерпілих уточнюються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що бої за Ізюм тривають, але з одного населеного пункту поблизу міста вдалося евакуювати близько 2,5 тисяч людей.

"Тривають бої за Ізюм, в цьому напрямку Збройні сили утримують позиції. В одному з населених пунктів поряд з Ізюмом ми евакуювали близько 2500 людей. Робимо це для того, щоб запобігти можливим несприятливим наслідкам. Це не означає, що ми втрачаємо позиції, ми діємо на кілька кроків уперед. Завдяки ЗСУ евакуація відбулася без обстрілів", - написав Синєгубов.

Він також зазначив, що лише за цю добу українській армії вдалося знищити чотири ворожі літаки (один винищувач і три бомбардувальники).