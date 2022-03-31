Портал Rieltor стає частиною ЛУН, повідомив співзасновник LUN Андрій Міма у четвер.

"З початку війни понад 10 млн людей покинули свої домівки та мають знову вирішувати проблему пошуку житла. З них понад 6 млн перебувають в Україні. Знайти квартиру в оренду з кожним днем усе важче, у багатьох містах майже нереально (…) Ми вирішили об'єднати зусилля з потужним порталом нерухомості Rieltor.ua, лідером у багатьох регіонах України, на базі якого будемо робити найкращий сервіс для розміщення житла в оренду та продаж”, - написав він у фейсбуці.

Міма нагадав, що компанія займається темою пошуку житла в Україні вже 13 років (сервіс пошуку новобудов ЛУН, агрегатор оголошень Flatfy, мобільний застосунок для оренди квартир у Києві Bird).

За його словами, зараз посилюється команда розробки порталу Rieltor, імплементується технологія ЛУН.

На сайті Rieltor зазначено, що від початку війни запроваджено статус "Працюю зараз", який відзначає рієлторів, які продовжують провадити діяльність. Також на сайті розміщено рейтинг рієлторів, які працюють у воєнний час.

При цьому з 25 березня публікація всіх оголошень безкоштовна, немає обмежень щодо кількості. "Більше квартир на сайті – більше житла для людей", – пояснив Міма.