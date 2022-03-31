РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні, це безвідповідальне та невиправдане рішення – постпред США при ОБСЄ Карпентер

Сполучені Штати висловлюють глибокий жаль у зв'язку з тим, що РФ заблокувала питання про продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, заявив постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Карпентер.

"Викликає глибокий жаль, що РФ заблокувала консенсусне рішення щодо продовження мандата Спеціальної моніторингової місії в Україні. Це рішення – безвідповідальне та невиправдане, проте, думаю, навряд чи викликає подив. Ніхто ніколи не забуде дії Росії, які привели нас сьогодні до цього моменту", – сказав Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні.

За його словами, США повністю згодні із запереченнями, висловленими послом України та країною-господинею, проти закриття СММ. "Ми також цілком підтримуємо зусилля голови, націлені на продовження переговорів щодо консенсусу з цього питання", - наголосив Карпентер.

Він додав, що західні країни будуть зобов'язані допомогти Україні після війни.

"Коли закінчиться бійня, ми повинні будемо допомогти Україні відновитися. Українці борються не лише за свою свободу, а й за весь вільний світ від імені усіх нас. Нам буде потрібна повна і незмінна відданість усіх миролюбних держав, щоб допомогти їм у відновленні суверенної, демократичної та процвітаючої України", - підсумував Карпентер.

Джерело: https://osce.usmission.gov/statement-on-the-mandate-extension-of-the-osce-special-monitoring-mission-to-ukraine/