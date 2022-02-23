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18:34 23.02.2022

РФ має надати Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ доступ у Крим - Кулеба

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РФ має надати Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ доступ у Крим - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає на наданні російською стороною доступу на окупований нею півострів Крим для представників Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Якщо Росія не згодна з усіма згаданими резолюціями та доповідями, вона повинна просто надати доступ до Криму Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні та СММ ОБСЄ. Доступ міжнародних організацій на окуповані території має вирішальне значення. Україна гарантує такий доступ на всій підконтрольній уряду території та продовжує вимагати від російської сторони зробити те саме на окупованих територіях", - сказав Кулеба, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу.

Міністр зазначив, що з 2014 року понад 64 тис. громадян України були змушені залишити Крим.

"Генеральна асамблея не приймала і не прийме російську мантру про те, що "справу Криму закрито". Окупаційна влада вперто знищує ідентичність українців і корінних жителів півострова - кримських татар. З 2014 року понад 64 тис. громадян України були змушені залишити Крим і переселитися на материкову частину України через страх, переслідування за політичну та правозахисну діяльність, дискримінацію за національною та релігійною ознаками. Політичні переслідування не слабшають", - наголосив Кулеба.

Теги: #рф #оон #смм_обсє
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