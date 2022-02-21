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12:28 21.02.2022

Тимошенко вимагає замінити 40% українських представників у СММ ОБСЄ, які її залишили

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Тимошенко вимагає замінити 40% українських представників у СММ ОБСЄ, які її залишили

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагає замінити 40% українських представників у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, які її покинули, оскільки вони не виконують своїх завдань.

"Я звертаю вашу увагу, що зі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відкликано 60% учасників цієї місії від 10 західних країн. Це ще не все... Відкликано 40% із представників України", - наголосила Тимошенко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок.

За її словами, не відкликали своїх представників "лише Росія і всі ті, хто входить до ОДКБ".

"Що ви робите, там зараз абсолютна більшість Російської Федерації", - наголосила Тимошенко.

Вона запропонувала замінити українських представників, які залишили свої посади.

"Я вимагаю зараз від влади негайно відкликати ті 40% українських представників, які залишили свої по суті місії та посади, й замінити на тих, хто може там працювати. Тому що ви практично, Україна зокрема, разом із десятьма західними країнами здали зараз Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в руки країни-агресора", - зазначила Тимошенко.

Теги: #тимошенко #смм_обсє
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