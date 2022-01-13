Польща докладе максимум зусиль для продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні

Продовження мандата Спеціальної моніторингової місії (СММ) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні абсолютно необхідне, і Польща докладе для цього максимум зусиль, заявив міністр закордонних справ Польщі, голова ОБСЄ Збігнєв Рау.

"Якщо ми серйозно думаємо про всеосяжну безпеку, яку ми всі маємо розділити, продовження мандата місії абсолютно необхідне. Це дає мені сподівання на те, що це станеться. І я можу запевнити вас, що польське головування докладе максимум зусиль для того, щоб довести продовження місії до успішного завершення", - сказав Рау на пресконференції у четвер.

У свою чергу генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід зазначила, що однією з ключових проблем СММ ОБСЄ були обмеження свободи пересування спостерігачів та цивільних осіб. "Можливості для перетину впали на 95%, що є величезною проблемою для цивільних осіб, тому що це не дає їм змоги мати доступ до їхніх пенсій, освіти або інституцій охорони здоров'я", - зазначила вона.

Водночас генсек ОБСЄ назвала позитивними новинами "скорочення порушень режиму припинення вогню". "Наш спеціальний представник, робота, яку робить ОБСЄ у Тристоронній контактній групі, буде дуже важливою для забезпечення його (режиму припинення вогню - ІФ) стійкості", - наголосила Шмід.