Події

19:13 31.03.2022

Верещук звернулася до Москалькової з вимогою повернути викрадену окупантами з Маріуполя дівчинку

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Верещук звернулася до Москалькової з вимогою повернути викрадену окупантами з Маріуполя дівчинку

Віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою повернути дівчинку, яку викрали окупанти з Маріуполя.

"Я офіційно звернулася до Тетяни Москалькової, уповноваженої з прав людини у російській федерації з вимогою повернути дівчинку. Під час російського вторгнення вона втратила батька, мати померла раніше. У неї залишився дідусь, який на неї дуже чекає. Вона має повне право повернутись додому. Її долю не повинні вирішувати ті, хто намагається диктувати свій світоустрій. За скоєні злочини їх покарають", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на брифінг Верещук у медіа-центрі "Україна".

Як повідомлялося, окупанти викрали 12-річну поранену дівчинку з Маріуполя та вивезли на непідконтрольну Україні територію Донбасу. Прокуратура почала розслідувати цей злочин.

 

 

Теги: #рф #омбудсмен #звернення
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