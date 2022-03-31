"Вікіпедії" загрожує штраф до 4 млн руб. за невидалення "недостовірної" інформації про війну Росії проти України

"Вікіпедію" буде притягнуто до адміністративної відповідальності за відмову видалити "недостовірну інформацію" стосовно дій Росії на території України, їй загрожує штраф до 4 млн руб., повідомили в Роскомнагляді (РКН).

"Роскомнагляд складе протокол про адміністративне правопорушення за ст.13.41 КпАП РФ щодо інтернет-порталу "Вікіпедія" за невидалення недостовірних суспільно значущих матеріалів, а також іншої забороненої інформації", - заявили в РКН.

Зазначається, що, відповідно до вимоги Генпрокуратури РФ, РКН направив повідомлення адміністрації інтернет-ресурсу негайно видалити "недостовірну інформацію" про війну Росії в Україні – "за тематикою спеціальної військової операції ЗС РФ в Україні, спрямовану на дезінформацію російських користувачів".

У РКН нагадали, що, згідно з російським законодавством, за невидалення у встановлений термін таких протиправних матеріалів власнику сайту загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу до 4 млн рублів.

29 березня представники російської "Вікіпедії" в соцмережах повідомили, що РКН надіслав їм повторне повідомлення про блокування однієї зі сторінок, перше було направлено 1 березня. Згідно з поданим документом, претензії Генпрокуратури стосуються самої назви статті, характеристик, які надано в ній діям збройних сил РФ на території України (а саме військової агресії Росії проти України - ІФ), а також іншої інформації, "що не відповідає офіційним даним, які публікує міністерство оборони Російської Федерації.

У РКН згодом підтвердили факт направлення документа, попередивши про адміністративну відповідальність за відмову виконати вимоги Генпрокуратури.