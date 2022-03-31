Із Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів, а 45 тис. осіб окупанти насильно депортували до так званої "ДНР" та Росії

Віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що з Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів, а ще приблизно 45 тис. людей окупанти насильно депортували до так званих "ДНР" і Росії.

"З Маріуполя врятувалися близько 75 тисяч жителів. Близько 100 тисяч залишилися і потребують негайної евакуації. Ще приблизно 45 тисяч людей окупанти насильно депортували до так званої ДНР та Росії", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на брифінг Верещук у медіа-центрі "Україна".

На думку віцепрем'єра, примусова депортація – це ще одна трагедія та наслідок російського вторгнення.