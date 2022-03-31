Події

19:02 31.03.2022

Із Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів, а 45 тис. осіб окупанти насильно депортували до так званої "ДНР" та Росії

1 хв читати
Із Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів, а 45 тис. осіб окупанти насильно депортували до так званої "ДНР" та Росії

Віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що з Маріуполя врятувалося близько 75 тис. жителів, а ще приблизно 45 тис. людей окупанти насильно депортували до так званих "ДНР" і Росії.

"З Маріуполя врятувалися близько 75 тисяч жителів. Близько 100 тисяч залишилися і потребують негайної евакуації. Ще приблизно 45 тисяч людей окупанти насильно депортували до так званої ДНР та Росії", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на брифінг Верещук у медіа-центрі "Україна".

На думку віцепрем'єра, примусова депортація – це ще одна трагедія та наслідок російського вторгнення.

 

 

Теги: #евакуація #маріуполь #депортація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 31.03.2022
Зеленський у бельгійському парламенті: Маріуполь – найстрашніше місце у Європі

Зеленський у бельгійському парламенті: Маріуполь – найстрашніше місце у Європі

12:59 31.03.2022
МКЧХ готує 1 квітня вільний прохід із Маріуполя до Запоріжжя

МКЧХ готує 1 квітня вільний прохід із Маріуполя до Запоріжжя

12:46 31.03.2022
Прокуратура розслідує викрадення окупантами пораненої 12-річної дівчинки з Маріуполя

Прокуратура розслідує викрадення окупантами пораненої 12-річної дівчинки з Маріуполя

21:45 30.03.2022
За середу до Запоріжжя евакуювалися 1 530 людей на власному транспорті – Тимошенко

За середу до Запоріжжя евакуювалися 1 530 людей на власному транспорті – Тимошенко

11:20 30.03.2022
З маріупольського пологового будинку окупанти депортували понад 70 породіль та лікарів – омбудсмен

З маріупольського пологового будинку окупанти депортували понад 70 породіль та лікарів – омбудсмен

10:21 30.03.2022
Макрон після розмови з Путіним заявив, що умови для проведення евакуації жителів Маріуполя наразі не дотримані - ЗМІ

Макрон після розмови з Путіним заявив, що умови для проведення евакуації жителів Маріуполя наразі не дотримані - ЗМІ

06:30 30.03.2022
Польовий офіс КМЄС у Маріуполі зазнав обстрілу з боку Росії - Боррель

Польовий офіс КМЄС у Маріуполі зазнав обстрілу з боку Росії - Боррель

22:03 29.03.2022
Уряд готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців

Уряд готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців

21:23 29.03.2022
Російські окупанти у вівторок не пропустили жодну евакуаційну колону в Запорізькій області

Російські окупанти у вівторок не пропустили жодну евакуаційну колону в Запорізькій області

18:55 29.03.2022
Для організації евакуації населення створено офіційний сайт і телеграм-бот - Верещук

Для організації евакуації населення створено офіційний сайт і телеграм-бот - Верещук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку

Глава британського Міноборони повідомив про домовленість низки країн поставити Україні більше летальних озброєнь

РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні, це безвідповідальне та невиправдане рішення – постпред США при ОБСЄ Карпентер

Найближчим часом може бути відновлено авторух трасою на Житомир

Повертатися в Ірпінь зарано через обстріли та мінування - голова обладміністрації

ОСТАННЄ

Війна в Україні забрала життя мінімум 1232 цивільних, ще 1935 поранено

Глава МАГАТЕ прибув до Калінінграда

Російські окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку

Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру

Українські рятувальники отримали від британських колег парк пожежно-рятувальної техніки.

Кулеба у Варшаві зустрівся із міністром оборони Польщі

Глава британського Міноборони повідомив про домовленість низки країн поставити Україні більше летальних озброєнь

Портал Rieltor стає частиною ЛУН

РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні, це безвідповідальне та невиправдане рішення – постпред США при ОБСЄ Карпентер

Відчайдушні спроби російських окупантів підірвати демократію в Україні мають бути припинені

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА