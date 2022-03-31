У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону - ЗСУ

У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону, повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Олександр Грузевич.

"За ніч майже 700 одиниць техніки відійшли в бік Іванкова, в бік білоруського кордону. Це від трьох до чотирьох тактичних батальйонних груп. Тобто, вони відходять углиб", - сказав Грузевич на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в четвер.

У ЗСУ вважають, що противник або здійснює передислокацію, або переміщує сили на Донбас.

"Ми розглядаємо два варіанти: або це передислокація, перегрупування та переоцінка своїх сил. Але з огляду на динаміку дій у всій Україні є велика ймовірність, що БТГ, які відходять (а вони не всі відходять, частина сил) спливуть на Донбасі. Тому що не тільки в Київській області, а й майже на всіх напрямках противник свій наступальний потенціал вичерпав. Йому треба відновити сили для того, щоби продовжити наступальні дії", - пояснив Грузевич.

Водночас він додав, що сили РФ, які залишаються навколо Києва, "досить чималенькі".

"Боятися нічого, але шкоди вони можуть заподіяти", - уточнив Грузевич.

Бригадний генерал висловив переконання в тому, що "найближчим часом на нас чекають хороші новини".

"Я думаю, день-два - і ми бачитимемо прекрасну картину й далі розвиватимемо свій успіх. Але водночас не треба скидати з рахунку й сили ворога, тому що на сьогодні навколо Києва їх достатньо для того, щоб спробувати завдати якогось удару у відповідь. Насамперед це стосується ракетних ударів, які щодня тривають і щодня нарощуються", - сказав Грузевич.

Однак він запевнив, що ворог точно не проникне до Києва.

"Я хочу всіх запевнити, що ворога в Києві не буде. Вже його точно в Києві не буде. Тож можна не переживати. Щодо Київської області, то вживаються і здійснюються активні заходи для звільнення наших населених пунктів", - зазначив Грузевич.