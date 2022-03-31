Кількість загиблих унаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 20 осіб – ДСНС

Станом на 13:00 31 березня кількість загиблих унаслідок влучення снаряду в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 20 осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

"Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальники з-під завалів вилучили 19 тіл та 1 людина померла в реанімації). Роботи тривають", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Як повідомлялося, 29 березня близько 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один із снарядів влучив у дев'ятиповерхову адміністративну будівлю обладміністрації. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого горіння. Раніше повідомлялося про 14 загиблих та 36 постраждалих.