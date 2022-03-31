Події

12:11 31.03.2022

Британська розвідка стверджує, що Росія дуже недооцінила ситуацію в Україні, – ЗМІ

2 хв читати
Британська розвідка стверджує, що Росія дуже недооцінила ситуацію в Україні, – ЗМІ

Голова британської розвідувальної служби (GCHQ) Джеремі Флемінг заявляє, що Росія дуже недооцінила ситуацію в Україні.

"Сер Джеремі Флемінг заявив, що радники президента Путіна не говорять йому правду про ситуацію на місцях. Так само Білий дім заявляє, що має інформацію про напруженість між Володимиром Путіним і його військовим керівництвом", - передає в четвер BBC.

Директор GCHQ також говорить про те, що "радники Путіна бояться казати йому правду". Крім того, як зазначається в повідомленні, й американська сторона дійшла аналогічних висновків.

"Офіційні особи США трохи раніше також припустили, що його (Путіна) ввели в оману щодо військової та економічної ситуації в Росії, а також, що між Кремлем та Міністерством оборони Росії є напружені відносини", - йдеться у повідомленні.

Говорячи про скоординовані коментарі між США та Великою Британією, зазначено, що "досі було показано, що розвідувальні служби двох країн добре розуміються на тому, що відбувається всередині Кремля, попереджаючи про майбутнє велике вторгнення ще до його початку і про те, що Путін недооцінює те, із чим він може зіткнутися".

"Вони також знатимуть, що якщо Путін все ще не дізнається правду про те, що відбувається, це може призвести до подальших помилкових міркувань, зокрема надмірного оптимізму щодо того, чи зможе Росія ще здобути якусь воєнну перемогу, а це, у свою чергу, може продовжити війну та вплинути на переговори", - зазначається у повідомленні.

Теги: #війна #розвідка #великобританія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:25 31.03.2022
Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

12:22 31.03.2022
Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

12:17 31.03.2022
Унаслідок обстрілів ворога пошкоджено будинки у декількох громадах Житомирської області

Унаслідок обстрілів ворога пошкоджено будинки у декількох громадах Житомирської області

10:42 31.03.2022
Із початку російської агресії в Миколаївській області загинули 134 мирних жителі - голова ОДА

Із початку російської агресії в Миколаївській області загинули 134 мирних жителі - голова ОДА

10:01 31.03.2022
Армія РФ з початку війни втратила приблизно 17500 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

Армія РФ з початку війни втратила приблизно 17500 осіб особового складу - Генштаб ЗСУ

08:56 31.03.2022
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 148 дітей, 232 дитини поранено

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 148 дітей, 232 дитини поранено

08:27 31.03.2022
Кількість жертв у результаті обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 16 осіб

Кількість жертв у результаті обстрілу Миколаївської ОДА зросла до 16 осіб

08:22 31.03.2022
ООН розслідує твердження про примусову евакуацію жителів Маріуполя до РФ

ООН розслідує твердження про примусову евакуацію жителів Маріуполя до РФ

07:30 31.03.2022
Разом із відведенням російських військ від Києва спостерігається їх накопичення на Донбасі

Разом із відведенням російських військ від Києва спостерігається їх накопичення на Донбасі

23:02 30.03.2022
На Донбасі перебувають орієнтовно 1000 "вагнерівців"

На Донбасі перебувають орієнтовно 1000 "вагнерівців"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нам потрібна зброя, яка допоможе нам вигнати окупантів із нашої землі, – Зеленський у парламенті Нідерландів

Війна в Україні стає для світу рутиною - Зеленський у парламенті Нідерландів

Двоє дітей загинули від обстрілів у Лисичанську

Червоний Хрест повідомив про погодження з РФ доступу для гумконвою в Маріуполь, а також коридорів із Мелітополя та Енергодару – Верещук

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди, поранено 11 цивільних, серед них четверо дітей

ОСТАННЄ

Двоє дітей загинули від обстрілів у Лисичанську

Нардеп Стефанишина повідомила про загибель чоловіка біля Чернігова

Червоний Хрест повідомив про погодження з РФ доступу для гумконвою в Маріуполь, а також коридорів із Мелітополя та Енергодару – Верещук

Американські фахівці допоможуть українським прокурорам в аналізі інформації про воєнні злочини

РФ не дає відкрити гуманітарних коридорів на Харківщині, найгарячішою точкою залишається Ізюм - Синєгубов

Володимир Кличко поїхав до Німеччини на переговори щодо надання підтримки Україні

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди, поранено 11 цивільних, серед них четверо дітей

Зеленський запропонував Австралії приєднатися до програми відновлення регіонів України

"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

Громадський велопрокат BikeNOW відновить роботу у Києві з 1 квітня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА