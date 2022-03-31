У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди, поранено 11 цивільних, серед них четверо дітей

У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди, постраждали 11 жителів із Мар'їнської громади, серед них чотири дитини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них чотири дитини", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

Зранку також під обстрілом російських військ Очеретинська громада, де двоє поранених.

"Продовжуємо підвозити питну воду та харчі до прифронтових населених пунктів. Усіх охочих - евакуюємо. Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація - це тимчасово. Найважливіше зараз - зберегти життя", - закликав Кириленко.