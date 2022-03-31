Події

10:29 31.03.2022

"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

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"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 1 квітня з метою оптимізації руху тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва, повідомила УЗ у телеграм-каналі у четвер.

Отже, маршрутом через село Бурти (Київська обл.) курсуватимуть потяги: 129/130 Кременчук – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т.Шевченка); 15/16 Харків – Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т.Шевченка); 149/150 Полтава-Чернівці (із зупинками у Полтаві, ст. ім. Т.Шевченка); 17/18 Харків – Львів (з зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т.Шевченка).

Ці рейси більше не курсують до Києва, водночас столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.

Компанія зазначає, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно за квитками.

Теги: #транспорт #укрзалізниця #рейси
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