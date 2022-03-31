"Укрзалізниця" відбудує зруйновану привокзальну площу у Тростянці - Кубраков

АТ "Укрзалізниця" візьме на себе відновлення зруйнованої привокзальної площі у Тростянці, повідомляється у телеграм-каналі Міністерства інфраструктури України.

"Рахуємо збитки, плануємо відновлення. Домовилися, що відновлення повністю зруйнованої привокзальної площі візьме на себе "Укрзалізниця", - наведено у повідомленні слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Він також повідомив, що російські війська розстріляли міську лікарню Тростянця.

"Військові та місцеві не знаходять жодного логічного чи тактичного пояснення для чого. Це була одна з лікарень, де успішно проведено медичну реформу, проведено переобладнання, ремонт і термомодернізацію спільно із західними партнерами", - наголошується в повідомленні.

Збройні сили України повністю звільнили місто декілька днів тому.

У Тростянці все ще працюють сапери та Держслужба з надзвичайних ситуацій.