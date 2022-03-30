"Укрзалізниця" обмежить функціонування онлайн-сервісів і телефонії у ніч на 31 березня для виконання технічних робіт

"Укрзалізниця" обмежить функціонування онлайн-сервісів і телефонії у ніч на 31 березня через виконання технічних робіт.

"У зв’язку з невідкладними технічними роботами онлайн-сервіси і телефонія "Укрзалізниці" будуть недоступні орієнтовно з 23:00 до 07:00. Зв'язок із нами можливий через месенджери", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

У компанії вибачилися за незручності й наголосили, що дбають про безпеку всіх даних.