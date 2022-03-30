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22:16 30.03.2022

Переселенці зможуть отримати грошову допомогу – Верещук

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Переселенці зможуть отримати грошову допомогу – Верещук

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати по 2 220 гривень у відділеннях "Укрпошти", повідомила віцепрем'єр – міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Управління верховного комісара ООН з питань біженців спільно з "Укрпоштою" виплачує по 2 220 грн кожній переміщеній особі. Отримати готівку можна через відділення "Укрпошти", - розповіла Верещук під час відеозвернення у середу ввечері.

Запис до програми відбувається в Ужгороді, Мукачеві та у Львові.

Адреси реєстрації:

Львів, вул. Трускавецька, 2б;

Львів, вул. Палія, 15;

Ужгород, гуманітарний штаб "Совине гніздо" вул. Ференца Рагоці, 2;

Ужгород, площа Петефі, 24;

Мукачеве, ЦНАП, вул. Духновича 2.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном: 0 800 307 711

Верещук також повідомила, що "представництво міжнародної організації з міграції в Україні почало втілювати програму з надання грошової допомоги. Наразі це лише Закарпаття, але плануємо розширити дію цієї програми й на інші регіони".

Віцепрем'єр - міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій уточнила, що розмір допомоги також становить 2 220 грн, а отримати його зможуть лише вразливі групи населення серед внутрішньо переміщених осіб.

 

Теги: #допомога #верещук
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