Події

21:57 30.03.2022

У Мар'їнці окупанти використали фосфорні снаряди

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У Мар'їнці окупанти використали фосфорні снаряди

Російські війська у середу, 30 березня, застосували фосфорні снаряди у Мар'їнці Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар'їнці. У місті було виявлено з десяток загорянь, їх ліквідували співробітники ДСНС. Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок обстрілу знову знеструмлено Авдіївку.

 

 

 

Теги: #донецька #фосфорні_боєприпаси
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