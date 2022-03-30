У Мар'їнці окупанти використали фосфорні снаряди

Російські війська у середу, 30 березня, застосували фосфорні снаряди у Мар'їнці Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар'їнці. У місті було виявлено з десяток загорянь, їх ліквідували співробітники ДСНС. Також під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Крім того, внаслідок обстрілу знову знеструмлено Авдіївку.