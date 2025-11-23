Інтерфакс-Україна
21:20 23.11.2025

П'ятеро цивільних поранено внаслідок ударів окупантів по Донецькій області

П'ятеро мирних жителів Слов'янська зазнали поранень внаслідок російських бомбардувань, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін в телеграм-каналі у неділю.

"П'ятеро людей, у тому числі двоє дітей, поранені внаслідок ударів по Слов'янську. Сьогодні вдень росіяни багаторазово атакували місто авіабомбами — поцілили у житлову забудову та промзону. Остаточні обсяги пошкоджень встановлюємо. На Донеччині давно вже немає безпечних місць. Навіть відносно віддалені від фронту міста теж під постійним вогнем. Залишатися тут — небезпечно, а залишати тут своїх дітей — безвідповідально. Закликаю всіх цивільних: виїжджайте за межі області!" – написав Філашкін у Телеграм.

 

