За середу до Запоріжжя евакуювалися 1 530 людей на власному транспорті – Тимошенко

За середу до міста Запоріжжя на особистому транспорті евакуювалися 1530 осіб, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті в Запоріжжя дісталися 1 530 осіб. 812 маріупольців; 718 жителів міст Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі.

Також Тимошенко зазначив, що війська агресора "блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою" поза домовленістю.