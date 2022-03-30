Події

21:45 30.03.2022

За середу до Запоріжжя евакуювалися 1 530 людей на власному транспорті – Тимошенко

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За середу до Запоріжжя евакуювалися 1 530 людей на власному транспорті – Тимошенко

За середу до міста Запоріжжя на особистому транспорті евакуювалися 1530 осіб, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Сьогодні маршрутами гуманітарних коридорів на власному транспорті в Запоріжжя дісталися 1 530 осіб. 812 маріупольців; 718 жителів міст Запорізької області", - написав він у телеграм-каналі.

Також Тимошенко зазначив, що війська агресора "блокують автобуси для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою" поза домовленістю.

 

Теги: #запоріжжя #евакуація
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