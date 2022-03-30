Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами районами Києва стали Виноградар та Оболонь
Загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами в результаті російської агресії становила 300 тис. кв. км, повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.
Під час об'єднаного марафону він уточнив, що у Києві найбільш забрудненими в результаті обстрілу стали Виноградар та Оболонь.
Також, за даними Єніна, з початку війни українські сапери знешкодили понад 300 вибухонебезпечних предметів та одну авіаційну бомбу. Також очищено близько 14 га території.