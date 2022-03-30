Події

20:32 30.03.2022

Данілов анонсував нові санкції РНБО проти корпорацій та фізичних осіб, які продають продукцію російському ВПК

1 хв читати
Данілов анонсував нові санкції РНБО проти корпорацій та фізичних осіб, які продають продукцію російському ВПК

На найближчому засіданні РНБО буде ухвалено нові санкції проти корпорацій та фізичних осіб, які продають продукцію російському військово-промисловому комплексу, за винятком компаній, які постачають в Україну продукти харчування, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Це будуть санкції для підтримки наших західних партнерів... Ви знаєте, що те, що стосується РФ та кількості санкцій, які вже там накладені, перевищили 6 тисяч. Це великі корпорації, люди і підприємства, які виготовляли та продовжують виготовляти продукцію ВПК, які займаються потужним бізнесом на території РФ відповідно допомагають російському бюджету підтримувати армію країни, яка продовжує вторгнення в Україну", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чи будуть РНБО запроваджені санкції проти компаній, які не мають стосунку до фінансування військового комплексу РФ, секретар відомства повідомив, що щодо компаній, які постачають продукти харчування в Україну, таких санкцій не впроваджено.

"Тут є дві частини. Є частина компаній, які опікуються постачанням продуктів харчування. На жаль, ми не можемо під час воєнного стану зупинити постачання продуктів харчування на територію нашої держави, тому що для нас це дуже важлива річ. Інше, якщо ці компанії не мають стосунку до постачання продуктів харчування, вони будуть обов'язково піддані нашим санкціям. Відповідь наша буде потужною", - сказав він.

 

 

Теги: #рнбо #засідання #санкції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 30.03.2022
Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

Союзники та партнери України працюють над запровадженням нового санкційного пакету проти РФ

06:17 30.03.2022
Питання про зняття санкцій не може порушуватися, доки не закінчиться війна і ми не повернемо своє

Питання про зняття санкцій не може порушуватися, доки не закінчиться війна і ми не повернемо своє

20:45 29.03.2022
Кабмін уперше з початку війни провів засідання у відкритому режимі

Кабмін уперше з початку війни провів засідання у відкритому режимі

08:22 29.03.2022
Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти постачальника станцій космічного зв'язку для Збройних сил Росії

Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти постачальника станцій космічного зв'язку для Збройних сил Росії

06:58 29.03.2022
При Офісі президента буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти РФ санкцій

При Офісі президента буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти РФ санкцій

22:24 28.03.2022
Пленарне засідання ВР може відбутися наприкінці тижня - Корнієнко

Пленарне засідання ВР може відбутися наприкінці тижня - Корнієнко

22:35 27.03.2022
Російські бізнесмени пропонували Україні посередництво у сподіванні уникнути санкцій – Зеленський

Російські бізнесмени пропонували Україні посередництво у сподіванні уникнути санкцій – Зеленський

22:57 26.03.2022
Кабмін України пропонує 10-річні секторальні санкції на РФ і пов'язаних із нею осіб

Кабмін України пропонує 10-річні секторальні санкції на РФ і пов'язаних із нею осіб

07:19 26.03.2022
США мають намір упровадити санкції проти російських компаній, які працюють, зокрема, на потреби армії та розвідки

США мають намір упровадити санкції проти російських компаній, які працюють, зокрема, на потреби армії та розвідки

17:01 25.03.2022
Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

Швейцарія з вечора п'ятниці впроваджує повним обсягом санкції проти РФ, раніше схвалені ЄС у четвертому санкційному пакеті - заява

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ відводить частину сил із Київської та Чернігівської областей України

Влада Словаччини вимагає від РФ скоротити персонал посольства в Братиславі на 35 осіб - ЗМІ

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон"

ОСТАННЄ

Терехов закликає харківський бізнес поступово повертатися до роботи

На Харківщині ЗС України тіснять ворога на Дергачівському та Роганському напрямках, Ізюм залишається найкритичнішою точкою

Заклади культури та мистецтв поступово розпочнуть роботу з 1 квітня

Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами районами Києва стали Виноградар та Оболонь

Драґі-Путіну: Італія готова сприяти мирному врегулюванню в Україні за умови ясних ознак деескалації з боку Росії

Телескоп Hubble виявив найвіддаленішу від Землі доступну для огляду зірку

РФ відводить частину сил із Київської та Чернігівської областей України

Так звана Південна Осетія готується увійти до складу РФ

"Укрзалізниця" планує запустити приміське сполучення Харків-Тростянець

На Харківщині під завалами зруйнованого обстрілами будинку знайдено тіла дорослого і дитини

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА