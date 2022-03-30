ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

ДСНС повідомляє про 15 загиблих і 33 поранених внаслідок обстрілу та обвалення будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА), рятувальні роботи тривають.

"Станом на 16:00 внаслідок обстрілу будівлі ОДА 15 людей загинули та 33 постраждали. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - ідеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у середу.

До рятувальних робіт від ДСНС залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки.