Події

17:19 30.03.2022

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

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ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

ДСНС повідомляє про 15 загиблих і 33 поранених внаслідок обстрілу та обвалення будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА), рятувальні роботи тривають.

"Станом на 16:00 внаслідок обстрілу будівлі ОДА 15 людей загинули та 33 постраждали. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - ідеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у середу.

До рятувальних робіт від ДСНС залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки.

Теги: #жертви #миколаїв #ода #обстріл
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