Гуманітарний хаб для Закарпаття почне працювати у словацькому місті Кошиці

Гуманітарний хаб для доставки допомоги на Закарпаття починає працювати у словацькому місті Кошиці, найближчому до українського кордону великому місті Словаччини, де є аеропорт.

Як повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита на своїй фейсбук-сторінці, хаб у Кошиці міститиме пряму залізничну вітку в Україну, розташовану поблизу аеропорту, розгалужену мережу магістралей із багатьма європейськими країнами та всю необхідну матеріально-технічну базу.

Після його відкриття Україна зможе отримувати більше обсягів гуманітарної допомоги, швидше оформляти та транспортувати вантажі зі Словаччини в гарячі точки та отримувати вантажі літаками з перевантаженням на залізницю. Хаб також дає можливість команді Закарпатської ОВА працювати зі словацькими партнерами безпосередньо на ньому.

Відкриття хабу, за словами Микити, стало результатом співпраці зі словацькою стороною щодо оптимізації процесу постачання гуманітарної допомоги з Європи до України.

"Під час зустрічі з радником прем'єр-міністра Словацької Республіки Едуардом Бурашом та генеральним консулом Словацької Республіки Паволом Панісом узгодили останні організаційні питання. Дякую всім, хто підтримав і вірив у нас від початку цієї роботи й до її реалізації. Стоїмо разом, плече до плеча! Ми переможемо, ми – на своїй землі!", – наголосив Микита.