Російські окупанти обстріляли склад із продуктами харчування та побутовою хімією у Броварському районі

Російські окупанти у вівторок завдали авіаудару по складських приміщеннях у Броварському районі (Київська обл.), унаслідок чого розпочалася пожежа, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у середу.

"29 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили авіаудар по території Броварського району. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального споживання. Внаслідок авіаудару сталося займання складів загальною площею 20 тис. кв. м", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що прокурори Броварської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом порушення окупантами законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).