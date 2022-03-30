Події

08:54 30.03.2022

За добу харківські рятувальники 14 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами

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За добу харківські рятувальники 14 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 68 оперативних виїздів, половина з яких - на гасіння пожеж в екосистемах.

"Рятувальники здійснили 68 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж, викликаних обстрілами 14 виїздів, 34 рази виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах, 7 разів для допомоги населенню та ліквідації наслідків ДТП, а також ліквідовано 13 пожеж, у приватних домоволодіннях, не пов'язаних з обстрілами", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Пожежі, спричинені обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, виникали у житлових масивах Київського, Шевченківського та Московського районів Харкова. Так, уранці в результаті обстрілу одного з житлових масивів Київського району сталися масштабні пожежі – горіли квартири житлової багатоповерхівки, приватний сектор, складська будівля, господарська споруда, об'єкти торгівлі, станція технічного обслуговування та кілька автомобілів. О 15:30 усі ці пожежі було повністю ліквідовано. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Близько 19:00 підрозділи ДСНС виїжджали на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, у житловому масиві Шевченківського району міста. Горіли квартири у двох 5-поверхівках, а також житловий будинок та гараж у дачному кооперативі. З однієї з квартир було врятовано літню жінку. О 21:30 усі ці пожежі були повністю ліквідовані.

Близько 22:30 ворог знову обстріляв Салтівку, в результаті чого горіло близько десятка квартир у житлових багатоповерхівках, а також гаражі та автомобілі в одному із гаражних кооперативів. Близько 01:00 30 березня всі пожежі було ліквідовано. Жертв та постраждалих унаслідок пожеж немає. Інформація про загиблих та постраждалих в результаті обстрілу уточнюється.

Крім того, о 19:23 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу вул. Морозова у Люботині. Горіли чагарники, суха трава та лісосмуга. Площа пожежі становила понад 10 гектарів. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 фахівців особового складу ДСНС. О 20:45 пожежу було ліквідовано. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Рятувальники запобігли поширенню полум'я на приватний сектор.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Ними знешкоджено 28 вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #дснс #пожежі #харківська_область #зведення
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