Події

08:26 30.03.2022

Гендиректор ДК "Антонов" Бичков відсторонений від виконання обов'язків

2 хв читати
Гендиректор ДК "Антонов" Бичков відсторонений від виконання обов'язків

Держконцерн "Укроборонпром" усунув Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора державного підприємства "Антонов", що входить до складу Концерну.

"Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", - повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів.

"Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень", - зазначається в повідомленні.

Раніше ДК "Укроборонпром" повідомляв, що напередодні російського вторгнення було виведено з України 5 літаків Ан-124; літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225 "Мрія" також були готові для виведення з країни 24 лютого.

"У результаті ворожих дій Росії розгромлено базу в Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та флагман світового авіаційного флоту Ан-225 "Мрія", - йшлося у заяві на сторінці підприємства у фейсбуці.

"Таким чином, п'ять літаків Ан-124 були виведені з України, два літаки, які перебували на необхідному технічному обслуговуванні в розібраному стані - один в ангарі Гостомеля, і один в ангарі Святошин, - не мали змоги піднятися в повітря. Літаки Ан-26, Ан-74 були завантажені, заправлені і готові, люди працювали в авральному режимі, і ввечері 23 лютого був навішений шостий двигун на Ан-225, щоб 24 грудня вранці всім вилітати на Лейпциг. Але ранок 24 лютого вніс свої всім відомі жахливі корективи", – розповіли на підприємстві.

 

 

Теги: #антонов #гендиректор #відсторонення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:47 24.03.2022
П'ять літаків Ан-124 виведено з України, Ан-26 та Ан-74 знищено - ДП "Антонов"

П'ять літаків Ан-124 виведено з України, Ан-26 та Ан-74 знищено - ДП "Антонов"

17:58 23.03.2022
FINA заборонила російським та білоруським плавцям брати участь у ЧС-2022

FINA заборонила російським та білоруським плавцям брати участь у ЧС-2022

06:42 04.03.2022
Російські та білоруські важкоатлети відсторонені від міжнародних змагань – реліз

Російські та білоруські важкоатлети відсторонені від міжнародних змагань – реліз

15:08 27.02.2022
Підтвердженої інформації про стан літаків "Ан" на аеродромі у Гостомелі немає - "Антонов"

Підтвердженої інформації про стан літаків "Ан" на аеродромі у Гостомелі немає - "Антонов"

07:45 26.01.2022
Тедрос Адханом Гебреєсус став єдиним кандидатом на посаду гендиректора ВООЗ

Тедрос Адханом Гебреєсус став єдиним кандидатом на посаду гендиректора ВООЗ

07:07 22.01.2022
Близько 2 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19

Близько 2 тис. італійських лікарів відсторонили від роботи через відсутність щеплення від COVID-19

17:20 10.01.2022
Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" пошкодив шасі під час приземлення у Польщі - "Антонов"

Український транспортний літак Ан-225 "Мрія" пошкодив шасі під час приземлення у Польщі - "Антонов"

13:34 28.12.2021
ДП "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р для проведення сертифікаційних випробувань

ДП "Антонов" продемонструвало перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р для проведення сертифікаційних випробувань

18:42 22.12.2021
ДП "Антонов" сподівається на новий виток розвитку програми регіональних літаків Ан-148

ДП "Антонов" сподівається на новий виток розвитку програми регіональних літаків Ан-148

16:53 14.12.2021
"Антонов" може побудувати п'ять літаків Ан-158 для флоту Національної авіакомпанії

"Антонов" може побудувати п'ять літаків Ан-158 для флоту Національної авіакомпанії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

145 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні

Вранці в середу окупант обстріляв Лисичанськ, є жертви

По Кремінній завдано авіаудару, позиційні бої у Попасній і Рубіжному тривають

З військових баз на окупованих територіях Грузії на територію України Росією перекинуто близько 2 тис. військовослужбовців

Противник частково відводить свої сили від Києва з метою ротації та введення в оману військового керівництва ЗСУ

ОСТАННЄ

У ніч на середу російський агресор завдав три удари у промислові об'єкти Хмельницької області

За добу харківські рятувальники 14 разів гасили пожежі, спричинені обстрілами

Біля Сєвєродонецька через обстріл знеструмлено 185 трансформаторних підстанцій, без світла понад 30 тис. жителів

145 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні

У Києві для громадського транспорту відкривається Південний міст

Говорити про те, що росіяни знижують інтенсивність бойових дій на Київщині та Чернігівщині зарано

Вранці в середу окупант обстріляв Лисичанськ, є жертви

Підвищення рівня життя в РФ і у себе особисто протягом найближчих трьох-п'яти років очікують близько половини росіян

Конгресмени просять Пентагон та держдеп дозволити Нацгвардії допомагати Україні

По Кремінній завдано авіаудару, позиційні бої у Попасній і Рубіжному тривають

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА