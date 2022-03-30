Гендиректор ДК "Антонов" Бичков відсторонений від виконання обов'язків

Держконцерн "Укроборонпром" усунув Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора державного підприємства "Антонов", що входить до складу Концерну.

"Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації", - повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

Генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв направив відповідні звернення до правоохоронних органів.

"Укроборонпром усіляко сприяє Службі безпеки України у з'ясуванні обставин можливих порушень", - зазначається в повідомленні.

Раніше ДК "Укроборонпром" повідомляв, що напередодні російського вторгнення було виведено з України 5 літаків Ан-124; літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225 "Мрія" також були готові для виведення з країни 24 лютого.

"У результаті ворожих дій Росії розгромлено базу в Гостомелі, пошкоджено базу на Святошині, знищено літаки Ан-26, Ан-74 та флагман світового авіаційного флоту Ан-225 "Мрія", - йшлося у заяві на сторінці підприємства у фейсбуці.

"Таким чином, п'ять літаків Ан-124 були виведені з України, два літаки, які перебували на необхідному технічному обслуговуванні в розібраному стані - один в ангарі Гостомеля, і один в ангарі Святошин, - не мали змоги піднятися в повітря. Літаки Ан-26, Ан-74 були завантажені, заправлені і готові, люди працювали в авральному режимі, і ввечері 23 лютого був навішений шостий двигун на Ан-225, щоб 24 грудня вранці всім вилітати на Лейпциг. Але ранок 24 лютого вніс свої всім відомі жахливі корективи", – розповіли на підприємстві.