Події

07:11 30.03.2022

З військових баз на окупованих територіях Грузії на територію України Росією перекинуто близько 2 тис. військовослужбовців

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З військових баз на окупованих територіях Грузії на територію України Росією перекинуто близько 2 тис. військовослужбовців

Для посилення російського контингенту в Україні Росія з окупованих територій Грузії перекинула близько 2 тис. військовослужбовців, з яких сформовано 5 БТР, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"З метою комплектування збройних сил російської федерації, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-а (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. З 4-ї військової бази було сформовано та відправлено в Україну три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці штабу у фейсбуці в середу.

На тимчасово зайнятих ворогом територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії щодо місцевого населення.

Зокрема, у населеному пункті Велика Білозерка підрозділи російських окупантів розосередилися по всьому населеному пункту та розмістили техніку між житловими будинками.

У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили пропускний режим.

У Генштабі наголосили, що окупанти продовжують грабувати будинки та квартири місцевих мешканців, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів.

"На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі спроби і на нещодавно захоплених територіях області", – повідомили українські військові.

За наявною інформацією, збройні сили Російської Федерації продовжують відчувати проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Так, військовослужбовці термінової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти після їхньої участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт і направити для подальшого проходження служби до пункту постійної дислокації.

Угрупуванням Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову зброю. Противник зазнав втрат і в живій силі.

 

 

 

Теги: #війна #зведення
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