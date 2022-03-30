Події

07:07 30.03.2022

Противник частково відводить свої сили від Києва з метою ротації та введення в оману військового керівництва ЗСУ

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Противник частково відводить свої сили від Києва з метою ротації та введення в оману військового керівництва ЗСУ

Російські підрозділи частково відводяться з території Київської та Чернігівської областей з метою ротації та введення в оману військового керівництва Збройних сил України, план ворога про оточення української столиці залишається актуальним, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Триває відведення підрозділів Збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на східному напрямку. Водночас так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва Збройних Сил України та створення хибної уяви про відмову окупантів від задуму оточення міста Києва", – йдеться у зведенні штабу у фейсбуці у ніч на середу.

Згідно зі зведенням, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у складі та положенні військ противника не відзначається. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють.

У напрямку Слов'янська противник продовжує утримання займаних позицій в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка. Тривали заходи щодо забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив і штурмові дії. Завдавав авіаційних та ракетних ударів по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля зосереджувалися на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Безуспішно.

На Таврійському напрямку зміни у складі та положенні противника не зафіксовані.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів ЗСУ.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

У районах населених пунктів Новокарлівка і Луговське противник продовжує проводити фортифікаційне обладнання зайнятих позицій і встановлює мінно-вибухові загородження.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін.

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Теги: #україна #війна #зведення
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