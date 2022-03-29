За добу в зоні ООС відбито чотири атаки супротивника, знищено 17 одиниць військової техніки

За вівторок, 29 березня, у зоні проведення ООС українські військові відбили 4 атаки російських окупантів та знищили 17 одиниць ворожої техніки, повідомили у пресцентрі штабу.

"Завдяки вмілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога. Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 7 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки, а також одну протитанкову зброю МТ-12 супротивника", – йдеться у повідомленні на сторінці штабу у фейсбук у вівторок увечері.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news