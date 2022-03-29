Кабмін уперше з початку війни провів засідання у відкритому режимі
Кабінет міністрів уперше з початку війни провів засідання уряду у відкритому режимі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні вперше з початку війни провели засідання Кабінету міністрів у відкритому режимі. Більшість колег-міністрів працює у Києві. Інші — у відрядженні у різних куточках держави. Країна повертається до роботи", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Прем'єр подякував українцям, які зараз сплачують податки, наймають людей, зберігають робочі місця.
"Ви теж працюєте на перемогу та наближаєте її", - наголосив він.