Події

20:45 29.03.2022

Кабмін уперше з початку війни провів засідання у відкритому режимі

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Кабмін уперше з початку війни провів засідання у відкритому режимі

Кабінет міністрів уперше з початку війни провів засідання уряду у відкритому режимі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні вперше з початку війни провели засідання Кабінету міністрів у відкритому режимі. Більшість колег-міністрів працює у Києві. Інші — у відрядженні у різних куточках держави. Країна повертається до роботи", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр подякував українцям, які зараз сплачують податки, наймають людей, зберігають робочі місця.

"Ви теж працюєте на перемогу та наближаєте її", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #уряд #засідання
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