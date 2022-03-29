США готують нові санкції проти РФ, які торкнуться ланцюга постачань оборонних підприємств - Мінфін

Сполучені Штати готують нові антиросійські санкції, покликані завдати удару по ланцюгу постачань в оборонній сфері, заявив у вівторок заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Вашингтон планує заходи проти додаткових секторів, які мають вирішальне значення для здатності РФ керувати своєю військовою машиною, втрата доступу до яких зрештою підірве можливості Росії створювати та підтримувати інструменти війни, що залежать від цих ресурсів, йдеться у його заяві, підготовленій для конференції в Лондоні та оприлюдненій на сайті Мінфіну. На додаток до санкцій щодо підприємств у тих секторах, які сприяють зловмисній діяльності РФ, також планується вжити заходів для порушення їхніх найважливіших ланцюгів постачань, зазначається у заяві.

Ці дії США планують вжити спільно з партнерами.

"Ці дії ми почнемо координувати з понад 30 партнерами та союзниками, які приєдналися до нашої коаліції у відповідь на вторгнення Росії в Україну", - наголошується в заяві.

Крім того, у заяві Адеємо наголошується, що "союзники та партнери віддані вжиттю додаткових важливих заходів щодо стримування російської економіки доти, доки триває російське вторгнення".