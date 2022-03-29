ГУР Міноборони України оприлюднило список співробітників ФСБ РФ, які діють у країнах ЄС

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список співробітників Федеральної служби безпеки РФ, які, за їх розвідданими, діють на території країн Європейського Союзу.

"Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів, що скоюють воєнні злочини проти народу України", - повідомляється на сторінці ГУР у фейсбуці.

На сайті управління розміщено повний список із 620 осіб, перелік містить П.І.Б., місце роботи, адресу реєстрації, паспортні дані, ІПН.