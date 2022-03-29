Події

14:16 29.03.2022

Щонайменше 15 кримчан, які воювали на боці РФ, перебувають у полоні - правозахисниця

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Щонайменше 15 кримчан, які воювали на боці РФ, перебувають у полоні - правозахисниця

Правозахисникам відомо щонайменше про 15 полонених українською стороною кримчан та 18 поховань жителів півострова в Криму, які воювали на боці Російської Федерації, заявляє керівниця служби забезпечення діяльності "Кримської платформи" Марія Томак.

"Ми намагаємося дуже уважно моніторити всі поховання в Криму, які відбуваються, всю інформацію про військовополонених із Криму. Станом на зараз щонайменше 18 поховань, які здійснені на території Криму, саме кримчан і серед полонених, яких захопила Україна, щонайменше 15 полонених із Криму, які здебільшого є громадянами України", - сказала Томак на брифінгу у вівторок у Львові.

Вона також наголосила, що українських громадян із Криму, незаконно призваних до армії РФ, "використовують у цій війні як живу силу, як гарматне м'ясо проти власного народу, проти власної країни".

За її словами, якщо "ці люди беруть участь у війні, а тим паче причетні до воєнних злочинів на території України, їх очікує притягнення до відповідальності".

Крім того, Томак зазначила, що правозахисні організації провадять роз'яснювальну роботу, як громадянам України, які проживають у Криму, уникнути мобілізації до російської армії.

Томак нагадала, що Крим із 24 лютого використовується як повноцінний плацдарм для наступу Російської Федерації на територію України.

Теги: #війна #крим
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