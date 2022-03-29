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14:12 29.03.2022

До України прибули понад 125 вантажівок із допомогою, машини швидкої допомоги та пожежні машини з Румунії та інших країн-членів ЄС - Йоганніс

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До України прибули понад 125 вантажівок із допомогою, машини швидкої допомоги та пожежні машини з Румунії та інших країн-членів ЄС - Йоганніс

Через гуманітарний хаб у Сучаві до України прибули понад 125 вантажівок із допомогою, машини швидкої допомоги та пожежні машини з Румунії та інших країн-членів ЄС, повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс, який провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорив з президентом Володимиром Зеленським критичну ситуацію в Україні. Румунія продовжить дбати про кожного громадянина України, який прибуває до Румунії. Понад 125 вантажівок із допомогою, машини швидкої допомоги та пожежні машини з Румунії та інших країн-членів ЄС прибули до України через гуманітарний хаб у Сучаві", - написав Йоганніс у твіттері у вівторок.

 

Теги: #румунiя #гуманітарна_допомога #йоганніс
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