До України прибули понад 125 вантажівок із допомогою, машини швидкої допомоги та пожежні машини з Румунії та інших країн-членів ЄС - Йоганніс

Через гуманітарний хаб у Сучаві до України прибули понад 125 вантажівок із допомогою, машини швидкої допомоги та пожежні машини з Румунії та інших країн-членів ЄС, повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс, який провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Обговорив з президентом Володимиром Зеленським критичну ситуацію в Україні. Румунія продовжить дбати про кожного громадянина України, який прибуває до Румунії. Понад 125 вантажівок із допомогою, машини швидкої допомоги та пожежні машини з Румунії та інших країн-членів ЄС прибули до України через гуманітарний хаб у Сучаві", - написав Йоганніс у твіттері у вівторок.