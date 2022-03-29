НБУ переказав зі спецрахунку на допомогу ЗСУ 13,2 млрд грн, залишок – 91,5 млн грн

Національний банк України (НБУ) перерахував на допомогу українським військовим 13,2 млрд грн в еквіваленті, на рахунку залишається 91,5 млн грн.

Як повідомила пресслужба банку у вівторок, загалом на рахунок надійшло майже 13,3 млрд грн в еквіваленті, зокрема 3,8 млрд грн - зі США, Великої Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції та Канади.

На потреби Нацгвардії НБУ перерахував 950 млн грн, Нацполіції – 1,65 млрд грн, Міністерства оборони – 9,6 млрд грн, Держприкордонслужби – 980,2 млн грн.

Окрім того, залишок на рахунку Міністерства соціальної політики, який НБУ відкрив 1 березня для гуманітарних цілей, становить 328 млн грн в еквіваленті, зокрема половина коштів із цього приводу надійшла з-за кордону в інвалюті.

Як повідомлялося, 24 лютого Національний банк відкрив спеціальний мультивалютний рахунок UA84300001000000047330992708 для збору коштів на потреби армії у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності.

Нацбанк уточнює, що це мультивалютний рахунок, створений і для переказу коштів від міжнародних партнерів і донорів в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), і від українського бізнесу та громадян у нацвалюті.

Переказати кошти за допомогою картки можна за посиланням https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces або через банківський рахунок за реквізитами.