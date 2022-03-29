Польща готова прийняти ще більше біженців із України – віцепрем'єр

Польща готова приймати біженців з України стільки, скільки потрібно, проте головним пріоритетом має бути допомога у захисті від агресії, заявив віцепрем'єр-міністр Польщі Пйотр Глинський (Piotr Gliński).

"У нас є можливості, і ми, як і раніше, готові прийняти більше біженців", - заявив Глинський в інтерв'ю виданню Politico.

Він уточнив, що з моменту початку російського вторгнення Польща прийняла 2,3 млн біженців з України. Кількість тих, хто прибуває останнім часом, скоротилася, проте польська сторона готується до прийому нових хвиль біженців.

Одночасно Глинський зазначив, що важливо не змішувати гуманітарну та військову допомогу Україні.

"Це дуже чутлива проблема з погляду України, тому що вони все ще захищають свою незалежність", - наголосив він.