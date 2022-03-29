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09:29 29.03.2022

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,2 тис. особового складу, 597 танків і 127 літаків – Генштаб ЗСУ

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РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,2 тис. особового складу, 597 танків і 127 літаків – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 29 березня, становили майже 17 тис. 200 осіб особового складу, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

За цей період РФ також втратила 597 танків, 1 710 бойових броньованих машин, 303 артилерійських системи, 96 реактивних систем залпового вогню, 54 засоби протиповітряної оборони, 127 літаків і 129 вертольотів.

Окрім того, окупанти втратили 1 178 одиниць автомобільної техніки, 7 суден, 73 цистерни з паливно-мастильними матеріалами, 71 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 4 пускові установки ракетних комплексів та 21 одиницю спеціальної техніки.

Отже, за добу знищено майже 200 окупантів, 11 танків, 16 ББМ, 1 артсистему, 1 РСЗВ, 4 літаки, 2 вертольоти і 28 автомобілів.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - ідеться у повідомленні.

Теги: #рф #війна #втрати
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