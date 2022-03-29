Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 144 дитини, понад 220 – поранено

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло 144 дитини, понад 220 – поранено, повідомляє пресслужба офісу Генерального прокурора.

"У результаті збройної агресії Російської Федерації станом на ранок 29 березня 2022 року загинуло 144 дитини, понад 220 поранених. Найбільше постраждало дітей у Київській – 68, Харківській – 49, Донецькій – 54, Чернігівській – 38, Миколаївській – 30, Луганській – 28, Запорізькій – 22, Житомирській – 15, Сумській – 15, Херсонській – 25 областях та місті Київ – 16. Також встановлюються дані про загиблих та поранених дітей у місті Маріуполі", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.