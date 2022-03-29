Події

08:22 29.03.2022

Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти постачальника станцій космічного зв'язку для Збройних сил Росії

1 хв читати
Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти постачальника станцій космічного зв'язку для Збройних сил Росії

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти постачальника наземних та корабельних станцій космічного зв'язку для Збройних сил Російської Федерації ТОВ "ІТІС".

Згідно з розпорядженням №248 від 27 березня, уряд пропонує запровадити безстрокові санкції стосовно товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-контрольні технології та системи" ("ІТІС"), яка є одним із основних постачальників наземних та корабельних станцій космічного зв'язку Збройним силам Росії.

Зазначено, що в березні 2022 року під час бойових дій з окупантом підрозділи Збройних сил України захопили станцію супутникового зв'язку "Аурига 1.2В", виробником якої є "ІТІС".

У Кабміні вважають, що використання цієї станції забезпечує функціонування системи управління збройними силами РФ (забезпечення високошвидкісних каналів передачі інформації).

Серед запропонованих санкцій: блокування активів; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом "Про санкції".

Теги: #рф #кабмін #санкції #звязок
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 29.03.2022
РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,2 тис. особового складу, 597 танків і 127 літаків – Генштаб ЗСУ

РФ втратила з 24 лютого в Україні 17,2 тис. особового складу, 597 танків і 127 літаків – Генштаб ЗСУ

09:07 29.03.2022
Пєсков: Немає оплати - немає газу

Пєсков: Немає оплати - немає газу

08:24 29.03.2022
Bloomberg призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Bloomberg призупиняє роботу в Росії та Білорусі

08:17 29.03.2022
Кулеба озвучив програму наступних переговорів між Києвом та Москвою

Кулеба озвучив програму наступних переговорів між Києвом та Москвою

08:10 29.03.2022
У ФРН попереджають про кримінальну відповідальність за використання російського символу Z у громадських місцях

У ФРН попереджають про кримінальну відповідальність за використання російського символу Z у громадських місцях

08:05 29.03.2022
Генпрокурор Великої Британії призначила радника, який консультуватиме Україну щодо воєнних злочинів, вчинених під час розв'язаної Росією війни

Генпрокурор Великої Британії призначила радника, який консультуватиме Україну щодо воєнних злочинів, вчинених під час розв'язаної Росією війни

06:58 29.03.2022
При Офісі президента буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти РФ санкцій

При Офісі президента буде створено експертну групу з аналізу запроваджених проти РФ санкцій

06:56 29.03.2022
Якщо хтось боїться Росії, вони стають співвідповідальними за цю катастрофу

Якщо хтось боїться Росії, вони стають співвідповідальними за цю катастрофу

06:55 29.03.2022
Дії Росії в Україні вже заслуговують на нафтове ембарго

Дії Росії в Україні вже заслуговують на нафтове ембарго

05:28 29.03.2022
Протягом понеділка знищено 4 одиниці техніки ворога, 8 одиниць техніки пошкоджено, захоплено вантажний автомобіль – оперативне командування "Північ"

Протягом понеділка знищено 4 одиниці техніки ворога, 8 одиниць техніки пошкоджено, захоплено вантажний автомобіль – оперативне командування "Північ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гендиректор МАГАТЕ прибув до України для переговорів щодо ядерної безпеки

У Стамбулі відбувається зустріч глав делегацій України та Росії

У Чернігові загинули від 350 до 400 осіб - мер

Агресор обстріляв багатоповерхову будівлю облдержадміністрації у Миколаєві, пошуки під завалами тривають

Ердоган сподівається влаштувати зустріч президентів України та РФ після українсько-російських переговорів у Стамбулі

ОСТАННЄ

У Миколаєві під завалами будівлі обладміністрації знайдено загиблого, врятовано вже 18 осіб

В Україні в найближчі дві доби очікується тепла погода, місцями невеликий дощ

Гендиректор МАГАТЕ прибув до України для переговорів щодо ядерної безпеки

НБУ переказав зі спецрахунку на допомогу ЗСУ 13,2 млрд грн, залишок – 91,5 млн грн

У Стамбулі відбувається зустріч глав делегацій України та Росії

Унаслідок ворожих обстрілів у Бучанському районі загинули чотири особи, один поранений

Українські військовослужбовці збили дві ракети біля Львова

Окупанти завдали кількох ракетних ударів по Дніпропетровщині, жертв немає

У Чернігові загинули від 350 до 400 осіб - мер

"Укрзалізниця" виділила 50 пасажирських вагонів для доставки гуманітарної допомоги

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА