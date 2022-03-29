Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти постачальника станцій космічного зв'язку для Збройних сил Росії

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти постачальника наземних та корабельних станцій космічного зв'язку для Збройних сил Російської Федерації ТОВ "ІТІС".

Згідно з розпорядженням №248 від 27 березня, уряд пропонує запровадити безстрокові санкції стосовно товариства з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-контрольні технології та системи" ("ІТІС"), яка є одним із основних постачальників наземних та корабельних станцій космічного зв'язку Збройним силам Росії.

Зазначено, що в березні 2022 року під час бойових дій з окупантом підрозділи Збройних сил України захопили станцію супутникового зв'язку "Аурига 1.2В", виробником якої є "ІТІС".

У Кабміні вважають, що використання цієї станції забезпечує функціонування системи управління збройними силами РФ (забезпечення високошвидкісних каналів передачі інформації).

Серед запропонованих санкцій: блокування активів; обмеження торговельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом "Про санкції".